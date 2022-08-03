Хотел стать гауляйтером: СБУ задержала депутата-коллаборанта, планировавшего сбежать в США
Осознав, что блицкриг российской армии провалился, злоумышленник хотел сбежать (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, планировавшего стать кремлевским гауляйтером в случае захвата РФ Черкасской области.
Как сообщается, коллаборантом оказался глава фракции уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ в Черкасском городском совете.
Кроме того, он также был помощником одного из действующих депутатов Верховной Рады.
Пытаясь оправдать российскую агрессию, злоумышленник:
- утверждал, что развязанная РФ война — это якобы «исключительно внутренний гражданский конфликт»;
- отрицал нанесение российскими войсками авиаударов по украинским городам, в том числе и по Черкассам;
- не признавал совершение оккупантами жестоких военных преступлений против мирного населения;
- распространял фейки российской пропаганды о ВСУ.
Когда же предатель понял, что ВСУ успешно противостоят армии РФ и освобождают оккупированные территории, то планировал сбежать за границу, чтобы в итоге иммигрировать в США, однако был задержан СБУ.
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