Хотел стать гауляйтером: СБУ задержала депутата-коллаборанта, планировавшего сбежать в США

3 августа, 13:19
Осознав, что блицкриг российской армии провалился, злоумышленник хотел сбежать (Фото:СБУ)

Осознав, что блицкриг российской армии провалился, злоумышленник хотел сбежать (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, планировавшего стать кремлевским гауляйтером в случае захвата РФ Черкасской области.

Как сообщается, коллаборантом оказался глава фракции уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ в Черкасском городском совете.

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Кроме того, он также был помощником одного из действующих депутатов Верховной Рады.

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СБУ
Фото: СБУ

Пытаясь оправдать российскую агрессию, злоумышленник:

  • утверждал, что развязанная РФ война — это якобы «исключительно внутренний гражданский конфликт»;
  • отрицал нанесение российскими войсками авиаударов по украинским городам, в том числе и по Черкассам;
  • не признавал совершение оккупантами жестоких военных преступлений против мирного населения;
  • распространял фейки российской пропаганды о ВСУ.

Когда же предатель понял, что ВСУ успешно противостоят армии РФ и освобождают оккупированные территории, то планировал сбежать за границу, чтобы в итоге иммигрировать в США, однако был задержан СБУ.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1554754712192405504
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Черкасская область Народные депутаты Коллаборант Война России против Украины

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