Хотел стать гауляйтером: СБУ задержала депутата-коллаборанта, планировавшего сбежать в США 3 августа, 13:19 Осознав, что блицкриг российской армии провалился, злоумышленник хотел сбежать (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, планировавшего стать кремлевским гауляйтером в случае захвата РФ Черкасской области.

Как сообщается, коллаборантом оказался глава фракции уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ в Черкасском городском совете.

Кроме того, он также был помощником одного из действующих депутатов Верховной Рады.

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Фото: СБУ

Пытаясь оправдать российскую агрессию, злоумышленник:

утверждал, что развязанная РФ война — это якобы « исключительно внутренний гражданский конфликт»;

отрицал нанесение российскими войсками авиаударов по украинским городам, в том числе и по Черкассам;

не признавал совершение оккупантами жестоких военных преступлений против мирного населения;

распространял фейки российской пропаганды о ВСУ.

Когда же предатель понял, что ВСУ успешно противостоят армии РФ и освобождают оккупированные территории, то планировал сбежать за границу, чтобы в итоге иммигрировать в США, однако был задержан СБУ.

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