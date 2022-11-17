Работал на РФ во время оккупации: СБУ задержала депутата Херсонской ячейки ОПЗЖ

17 ноября, 15:53
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Коллаборант пошел на сотрудничество с РФ ради фейковой должности (Фото:СБУ)

Коллаборант пошел на сотрудничество с РФ ради фейковой должности (Фото:СБУ)

В Херсонской области задержали депутата из местной ячейки запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, сотрудничавшего с российскими захватчиками во время временной оккупации региона.

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что коллаборант добровольно пошел работать на россиян, получив за это «руководящий пост» в фейковом «министерстве внутренних дел».

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«Там он работал в отделе по „борьбе с экономическими преступлениями“, который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного злоумышленника начато уголовное производство по ч. 7 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Коллаборант Депутат Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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