СБУ задержала члена международной хакерской группы, похищавшего средства со счетов пользователей
Служба
безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность участника международной
хакерской группы, который распространял вредоносное программное обеспечение.
Как сообщается,
злоумышленник разрабатывал и использовал программы для взлома электронных
платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания
клиентов банковских учреждений.
При этом жертвами
хакера становились преимущественно жители других стран.
Во время обыска в
квартире киберпреступника оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную
технику с установленным вредоносным программным обеспечением и электронные
накопители информации с данными более тысячи пользователей.
Кроме того, правоохранители
также заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых
осуществлялось распространение вирусов.
Согласно данным
СБУ, задержанный является представителем закрытого международного форума хакерского
направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался
опытом.