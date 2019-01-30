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СБУ задержала члена международной хакерской группы, похищавшего средства со счетов пользователей

Сегодня, 09:57
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Служба безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группы, который распространял вредоносное программное обеспечение. 

Как сообщается, злоумышленник разрабатывал и использовал программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений.

При этом жертвами хакера становились преимущественно жители других стран.

Во время обыска в квартире киберпреступника оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением и электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей.

Кроме того, правоохранители также заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вирусов.

Согласно данным СБУ, задержанный является представителем закрытого международного форума хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался опытом.

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