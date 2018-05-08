СБУ задержала чиновника ГФС, вымогавшего взятки за таможенное оформление автомобилей

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Коррупционная деятельность таможенника носила систематический характер
Фото: Pixabay

Коррупционная деятельность таможенника носила систематический характер

В Черкасской области чиновника управления противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы уличили в создании преступной схемы по вымоганию взяток.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник требовал деньги за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств.

Задержали его во время получения взятки в размере $400 от очередного владельца автомобиля.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что замначальника Киевской таможни арестовали за взяточничеств.

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