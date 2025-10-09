Правоохранители задержали одного из руководителей БЭБ в Одесской области (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 9 октября, заявила, что правоохранители задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ одного из руководителей Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Как отметили в Telegram СБУ, речь идет о заместителе руководителя территориального управления БЭБ в Одесской области.

По данным следствия, чиновник является одним из основателей луганской компании, занимающейся недвижимостью на временно оккупированной территории и финансирует российский бюджет в виде выплаты «налогов».

Реклама

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Правоохранители также установили, что компания давала в аренду офисы коммерческим структурам и общественным организациям, которые перечисляли средства на нужды армии РФ. Кроме того, предприятие регулярно публиковало объявления о сборе денег для оккупационных группировок на собственном сайте и страницах в соцсетях.

Вместе с чиновником СБУ задержала его сообщника, который владел другими 50% компании.

По результатам собранных доказательств, следователи планируют сообщить обоим фигурантам о подозрении по статье 111−2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Одесской области при участии подразделения внутренней безопасности БЭБ и процессуального руководства областной прокуратуры.