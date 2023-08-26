Схемы на миллионы гривен. СБУ задержала еще четырех военкомов и глав ВВК, которые зарабатывали на уклонистах 26 августа, 10:53 СБУ продолжает разоблачать взяточников в военкоматах (Фото:СБУ)

СБУ задержала еще четырех военкомов и руководителей военных врачкомиссий (ВВК), которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации и сбежать за границу. Задержания прошли в Киеве, в Одессе и на Харьковщине.



Чиновники за деньги делали фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость таких «услуг» составляла до 10 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от сроков «решения вопросов» и финансовых возможностей «клиентов».

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Так в Киеве задержаны начальник районного военкомата и председатель одной из столичных ВВК, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. С такими справками уклонисты могли выехать за границу.

На Харьковщине задержан руководитель районного военкомата, который «заработал» на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен, сообщает СБУ.

В схеме участвовали трое должностных лиц местной больницы. За взятки они «находили» у военнообязанных «проблемы со здоровьем», которые становились формальным основанием для снятия с воинского учета.

В Одессе киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной ВВК.

Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы «списать» с военной службы.

Сейчас секретарь этой ВВК и ее сообщники задержаны «на горячем», говорят в СБУ. Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

17 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей всех областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.



Это произошло после скандала с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен и чья семья приобрела виллу в Испании.

Зеленский тогда также приказал проверить ТЦК по всей Украине.

Правительство также занимается тем, чтобы перевести работу военкоматов в электронный режим.