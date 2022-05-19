Планировал диверсии. СБУ задержала брата Олега Царева

19 мая, 14:00
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СБУ задержала брата Олега Царева (Фото:СБУ)

СБУ задержала брата Олега Царева (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала брата одиозного пророссийского политика Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах.

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По данным украинской спецслужбы, злоумышленник пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

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После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы Днепропетровской ОГА.

Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили последствия.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России.

По данным следствия, брат Царева проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом.

Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни, а также поддерживал активную связь с братом, который скрывался на территории России.

В настоящее время фигуранту объявили о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Олег Царев Война России против Украины

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