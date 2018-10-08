08 октября 2018, понедельник

СБУ задержала бизнесмена Тимофея Нагорного по делу о госизмене

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Тимофея Нагорного взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога
Фото: скрин видео

Тимофея Нагорного взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога

Служба безопасности Украины подтвердила задержание украинского бизнесмена Тимофея Нагорного.

"Действительно, задержали", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Укринформу.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Нагорного взяли под стражу с 2 октября по 30 ноября. Суд определил размер залога в 528 600 грн.

Его товарищ Роман Реведжук сообщил, что Нагорного обвиняют в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По данным его источников в СБУ, Нагорного арестовали по факту общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным.

Сам Нагорный во время судебного заседания отрицал обвинения в сотрудничестве со спецслужбами РФ или спецслужбами других стран. По словам предпринимателя, он познакомился с Дашутиным еще год назад. Он пообещал помощь Нагорному в спортивной гимнастике, а через год - в плавании.

Подозреваемый добавил, что обвинения в госизмене появились сразу после того, как он публично заявил о своих политических амбициях.

Напомним, что Тимофей Нагорный с 2 октября находится в следственном изоляторе.

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