СБУ обезвредила российскую агентуру, наводившую ракеты на Бахмут

20 июля, 12:23
Как рассказали в СБУ, агенты передавали РФ координаты объектов городской инфраструктуры Бахмута (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, агенты передавали РФ координаты объектов городской инфраструктуры Бахмута (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионную операцию в прифронтовых районах на востоке страны, разоблачив группу российских агентов.

Об этом в среду, 20 июля, сообщил спикер ведомства Антон Дехтяренко.

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По его словам, злоумышленники были завербованы спецслужбами РФ для разведывательно-подрывной деятельности.

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В частности, коллаборанты корректировали ракетные обстрелы Бахмута Донецкой области, который стал новой целью российских войск на Донбассе.

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«Злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе», — рассказал Дехтяренко.

Кроме того, агентура захватчиков пыталась получить личные данные украинских защитников, включая сотрудников СБУ.

В данное время пособники оккупантов задержаны.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Бахмутка Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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