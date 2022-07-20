СБУ обезвредила российскую агентуру, наводившую ракеты на Бахмут
Как рассказали в СБУ, агенты передавали РФ координаты объектов городской инфраструктуры Бахмута (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионную операцию в прифронтовых районах на востоке страны, разоблачив группу российских агентов.
Об этом в среду, 20 июля, сообщил спикер ведомства Антон Дехтяренко.
По его словам, злоумышленники были завербованы спецслужбами РФ для разведывательно-подрывной деятельности.
В частности, коллаборанты корректировали ракетные обстрелы Бахмута Донецкой области, который стал новой целью российских войск на Донбассе.
«Злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе», — рассказал Дехтяренко.
Кроме того, агентура захватчиков пыталась получить личные данные украинских защитников, включая сотрудников СБУ.
В данное время пособники оккупантов задержаны.
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