Пытались сорвать отопительный сезон. СБУ заявила о задержании агентов ФСБ, которые корректировали удары по энергетике Днепра

СБУ заявила, что разоблачила в Днепре двух водителей, которые передавали координаты энергообъектов ФСБ (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали российские воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Днепра. С помощью массированных ударов по электро- и теплогенерирующих предприятиях РФ пыталась сорвать начало отопительного сезона в городе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование установило, что наведением ударов по Днепру занимались водители-напарники логистической компании, которые доставляли грузы для местных предприятий.

По словам спецслужбы, во время рабочих рейсов они фотографировали внешний вид и обозначали на гугл-картах расположение объектов энергетики, которые питают дома, школы, детсады и больницы.

Служба безопасности говорит, что собранные сведения агенты мессенджером отправляли куратору.

СБУ установила, что один из фигурантов попал в поле зрения россиян еще до начала полномасштабной войны, когда перевозил грузы в Белгородскую область.

Служба безопасности утверждает, что осенью этого года на него вышел российский спецслужбист и после дистанционной вербовки поручил корректировать удары по Днепру.

По словам СБУ, для выполнения задания агент привлек своего напарника-водителя.

Украинская спецслужба говорит, что задержала агентов по месту жительства в Днепре.

«Во время обысков, кроме доказательств работы на ФСБ, у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецназа воздушно-десантных войск РФ и статуэтку с изображением Путина», — говорится в сообщении.

СБУ сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.