СБУ обезвредила агентуру ФСБ, которая «охотилась» за расчетами с ПТРК Javelin

20 октября, 09:59
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Злоумышленники были завербованы ФСБ с началом полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

Злоумышленники были завербованы ФСБ с началом полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

В Донецкой области разоблачили двух российских агентов, которые собирали разведданные о подразделениях Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В задачи агентуры, среди прочего, входило выявление позиций, на которых находились расчеты Сил обороны с противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

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Кроме того, они собирали сведения о дислокации украинских военных и отслеживали их перемещения, а также занимались другой разведывательно-подрывной деятельностью вблизи линии фронта.

С началом полномасштабного вторжения РФ злоумышленники были завербованы ФСБ, с которой в дальнейшем контактировали через своих кураторов из террористической организации «ДНР».

«Агрессор использовал полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0JmYM59E5RtCw4W6wnfmGK8s4oC5HFGkEFsmdudwg13Xd8iDUPwk1seqAtnrrDn7Dl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Javelin Российская агентура Война России против Украины

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