СБУ задержала агента ГРУ, планировавшего пытать и расстреливать украинцев

22 июля, 15:33
Злоумышленник хотел вступить в так называемую «расстрельную группу» оккупантов (Фото:СБУ)

Злоумышленник хотел вступить в так называемую «расстрельную группу» оккупантов (Фото:СБУ)

В Житомирской области в результате спецоперации задержали агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник передавал россиянам разведданные касательно месторасположение военных объектов ВСУ и одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

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«Получившуюся информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых „расстрельных групп“ для пыток и убийств местных жителей», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ГРУ Житомирская область Российская агентура Война России против Украины

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