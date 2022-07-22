СБУ задержала агента ГРУ, планировавшего пытать и расстреливать украинцев
Злоумышленник хотел вступить в так называемую «расстрельную группу» оккупантов (Фото:СБУ)
В Житомирской области в результате спецоперации задержали агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).
Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник передавал россиянам разведданные касательно месторасположение военных объектов ВСУ и одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
«Получившуюся информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых „расстрельных групп“ для пыток и убийств местных жителей», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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