СБУ заявила о задержании агента КГБ Беларуси, который собирал данные об обороне северной границы Украины

Агентом оказался 24-летний местный безработный, который искал «легкие заработки» в Telegram-каналах, заявили в СБУ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины в понедельник, 28 июля, заявила о задержании агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси, который собирал данные об обороне северной границы Украины.

В СБУ сообщили, что фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал «легкие заработки» в Telegram-каналах.

Основной задачей агента было слежение за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северном пограничье Украины.

Реклама

Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци, отметили в СБУ.

По данным следствия, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения ВСУ и обозначал их геолокации на Google-картах.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. У него также изъяли телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом.

Фото: СБУ

В СБУ заверили, что во время спецоперации были дополнительно защищены пункты базирования и логистические маршруты украинских военных.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.