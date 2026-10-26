СБУ заявила о задержании агента РФ, который устанавливал GPS-маячки на бензовозы для нанесения ударов по нефтебазам

Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Одессе агента РФ, который устанавливал GPS-маячки на бензовозы для выявления координат украинских нефтебаз с целью последующих ударов беспилотниками и ракетами. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

Таким образом россияне рассчитывали отследить места заправки бензовозов и, как следствие, установить координаты нефтебаз в регионе, пояснили в СБУ. По данным следствия, фигурант установил как минимум два дистанционно управляемых «маячка», к которым российские спецслужбы могли получить удаленный доступ. Устройства он разместил на военном топливозаправщике и гражданском бензовозе.

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Получив соответствующие координаты, россияне планировали нанести массированные удары по топливным хранилищам. Это могло привести к нарушению логистики Сил обороны и дестабилизации ситуации в регионе.

Как сообщили в СБУ, задания РФ выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, который подрабатывал грузчиком в почтовом отделении и сначала фиксировал последствия вражеских атак на Одессу.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

14 октября в Луцке в результате российской атаки дрон попал на территорию нефтебазы. Спасатели ликвидировали пожар более двух с половиной часов.