СБУ задержала агента России, который активировал для оккупантов более 1000 систем Starlink

Задержанному по подозрению в пособничестве России грозит 12 лет лишения свободы (Фото: Служба безпеки України via Telegram)

По данным следствия, задержанный — уроженец Луганской области, попавший в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску «легкого заработка», отметили в СБУ.

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Используя данные, переданные ему куратором из России, мужчина сначала оформил станцию Starlink на себя. После этого он получил указание привлечь к подпольной верификации спутникового оборудования максимальное количество людей.

«Для выполнения этой задачи фигурант решил активировать системы Старлинк в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц. Установлено, что таким образом организатор преступной схемы верифицировал для рашистов более 1000 терминалов спутниковой связи», - говорится в заявлении СБУ.

Украинская спецслужба разоблачила российского агента, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства. Во время обыска у мужчины обнаружили смартфон с доказательствами работы на врага.

На данный момент СБУ заблокировала все станции Starlink, которые незаконно зарегистрировал злоумышленник.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Российские войска начали использовать так называемые серые терминалы Starlink на фронте еще в 2023 году. В начале 2026 года сообщалось, что РФ также начала устанавливать их на беспилотники, чтобы управлять ими в режиме реального времени и пытаться обходить украинские средства противовоздушной обороны.

После обращения украинского Министерства обороны компания SpaceX ограничила работу непроверенных терминалов. В украинском оборонном ведомстве тогда заявляли, что потеря связи создала значительные проблемы для российских подразделений и повлияла на интенсивность их штурмовых действий.