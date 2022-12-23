СБУ задержала агента РФ, корректировавшего удары по гражданской инфраструктуре

23 декабря, 10:22
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Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донецкой области задержан скрывавшийся там российский агент.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны.

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Кроме того, он передавал российским оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана. В частности, именно по его наводке там были уничтожены школа и областная больница.

«Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города… После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить „отчет“ своим российским кураторам», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
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Задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности на территории региона.

Против него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 114−2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Российская агентура Война России против Украины Лиман

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