СБУ заявила о задержании жителя Хмельницкой области, который наводил российские удары по военным заводам на западе Украины

В Хмельницкой области задержали российского агента, который собирал данные о военных объектах (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области корректировщика российских ударов ракетами и дронами по военным заводам на западе Украины. Об этом СБУ заявила в понедельник, 29 сентября.

По данным службы, разнорабочий из Хмельницкой области попал в поле зрения российской ФСБ, когда искал «легкие заработки» в Telegram-каналах.

Он собирал информацию о военных объектах, выпытывая данные во время бытовых разговоров со знакомыми. Затем мужчина, как пишет СБУ, проводил доразведку на местности, фотографировал объекты и обозначал координаты на онлайн-картах.

СБУ задержала российского агента «на горячем», когда тот пытался снять видео вблизи потенциальной «цели». У него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

Подозреваемому инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.