СБУ заявила о задержании жителя Хмельницкой области, который наводил российские удары по военным заводам на западе Украины

29 сентября, 10:21
Поделиться:
В Хмельницкой области задержали российского агента, который собирал данные о военных объектах (Фото: СБУ)

В Хмельницкой области задержали российского агента, который собирал данные о военных объектах (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области корректировщика российских ударов ракетами и дронами по военным заводам на западе Украины. Об этом СБУ заявила в понедельник, 29 сентября.

По данным службы, разнорабочий из Хмельницкой области попал в поле зрения российской ФСБ, когда искал «легкие заработки» в Telegram-каналах.

Он собирал информацию о военных объектах, выпытывая данные во время бытовых разговоров со знакомыми. Затем мужчина, как пишет СБУ, проводил доразведку на местности, фотографировал объекты и обозначал координаты на онлайн-картах.

Реклама

СБУ задержала российского агента «на горячем», когда тот пытался снять видео вблизи потенциальной «цели». У него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

Подозреваемому инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также:
Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Хмельницкая область Ракетный удар атака шахедов Война России против Украины ФСБ России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies