СБУ заявила о задержании жителя Хмельницкой области, который наводил российские удары по военным заводам на западе Украины
В Хмельницкой области задержали российского агента, который собирал данные о военных объектах (Фото: СБУ)
Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области корректировщика российских ударов ракетами и дронами по военным заводам на западе Украины. Об этом СБУ заявила в понедельник, 29 сентября.
По данным службы, разнорабочий из Хмельницкой области попал в поле зрения российской ФСБ, когда искал «легкие заработки» в Telegram-каналах.
Он собирал информацию о военных объектах, выпытывая данные во время бытовых разговоров со знакомыми. Затем мужчина, как пишет СБУ, проводил доразведку на местности, фотографировал объекты и обозначал координаты на онлайн-картах.
СБУ задержала российского агента «на горячем», когда тот пытался снять видео вблизи потенциальной «цели». У него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.
Подозреваемому инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- «Готовил атаку РФ по авиационным объектам». В СБУ объявили о приговоре в 15 лет для «крота» ФСБ в Воздушных Силах
- СБУ заявила о задержании российской агентки, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковщине
- СБУ заявила о задержании доцентки, которая могла корректировать удары РФ по Одесской области и вербовать военных