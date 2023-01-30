РФ готовила удары по электроподстанциям на Западе Украины. СБУ задержала корректировщика
Злоумышленника задержали с поличным (Фото:СБУ)
В Тернопольской области задержали российского агента, который должен был собирать разведданные об объектах критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
В первую очередь предателя, завербованного РФ после начала полномасштабного вторжения, интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.
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«Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона», — рассказали в украинской спецслужбе.
Против коллаборанта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет либо пожизненное заключение.