РФ готовила удары по электроподстанциям на Западе Украины. СБУ задержала корректировщика 30 января, 14:39 Злоумышленника задержали с поличным (Фото:СБУ)

В Тернопольской области задержали российского агента, который должен был собирать разведданные об объектах критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

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Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

В первую очередь предателя, завербованного РФ после начала полномасштабного вторжения, интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

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«Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона», — рассказали в украинской спецслужбе.

Фото: СБУ

Против коллаборанта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет либо пожизненное заключение.