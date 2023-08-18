Действовал под волонтерским прикрытием. СБУ задержала агента ГРУ в Днепре 18 августа, 10:52 СБУ задержала агента ГРУ в Днепре (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности разоблачила агента российской разведки, который под прикрытием волонтерского фонда информировал врага о количестве и видах военной техники, переданной для ВСУ и сообщал о последствиях попаданий по городу.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Сообщается, что фигурант был участником агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) в Днепре.

По данным СБУ, его сообщников задержали еще в январе, после чего он «залег на дно», но недавно продолжил общение с российской спецслужбой и выполнение вражеских задач.

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Отмечается, что для маскировки своей деятельности он использовал статус соучредителя местной общественной организации, которая занималась волонтерством. Таким образом агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона и наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса этой организации, который находился вблизи железнодорожной развязки.

СБУ сообщает, что подозреваемый использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его переписки с представителем российского ГРУ.

Фото: СБУ

Таким образом, это уже восьмой агент из агентурной сети российской разведки в Днепре, которого разоблачила СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение.

10 января сообщалось о задержании сотрудниками СБУ российского агента, который наводил ракеты на объекты критической инфраструктуры Днепра.

Он также работал на ГРУ и передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения, в частности, отчитывался перед российскими кураторами о последствиях воздушных атак по Приднепровской ТЭС.