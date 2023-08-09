Помогала РФ по собственной инициативе. СБУ задержала агента российских спецслужб на Житомирщине 9 августа, 10:21 СБУ задержала агента российских спецслужб на Житомирщине (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности на Житомирщине задержала агента РФ, которая собирала данные о местах дислокации военных баз по ремонту вооружения ВСУ.

СБУ в Telegram сообщила, что подозреваемая сотрудничала с Главным управлением Генштаба ВС РФ, известного как ГРУ.

По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной 2023 года, после чего по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Видео дня

Сообщается, что для этого подозреваемая стала активной участницей различных групп в запрещенной российской соцсети Одноклассники, где она выкладывала антиукраинские посты. Так, во время общения один из ее собеседников, который оказался представителем российской военной разведки, предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора России.

По данным СБУ, в случае успешного выполнения вражеских задач фигурантке обещали беспрепятственно оформить российский паспорт и помочь с переездом в Россию.



Сообщается, что всю собранную информацию о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства женщина передавала спецслужбе РФ через закрытые чаты в мессенджере, а затем в зашифрованном канале электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали ее за несколько дней до ее попытки выезда в Россию через третьи страны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что российские хакеры пытались получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ, однако их разоблачили киберспециалисты Службы безопасности Украины.

В общем Служба безопасности обнаружила почти десять вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

24 июля СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ в Херсоне. Задержан резидент российской спецслужбы.