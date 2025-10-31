СБУ заявила о задержании агента ФСБ, которая корректировала удары россиян по энергообъектам Винницкой области

Злоумышленницей оказалась 46-летняя безработная, которая искала «легкие заработки» в Telegram-каналах (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента ФСБ, которая корректировала российские атаки по энергетическим объектам Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 31 октября.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась 46-летняя безработная, которая попала во внимание спецслужб РФ, когда искала «легкие заработки» в Telegram-каналах.

Ее главной задачей было провести доразведку на нескольких энергогенерирующих объектах региона, которые обеспечивают светом и теплом большую часть области.

Фото: СБУ

Как отметили в СБУ, агент сфотографировала потенциальные «цели» и направила снимки вместе с координатами куратору от ФСБ.

Правоохранители задержала фигурантку «на горячем», когда она обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.

Фото: СБУ

Расследование установило, что после массированной атаки РФ злоумышленница должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

Фото: СБУ

Агентке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.