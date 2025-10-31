СБУ заявила о задержании агента ФСБ, которая корректировала удары россиян по энергообъектам Винницкой области
Злоумышленницей оказалась 46-летняя безработная, которая искала «легкие заработки» в Telegram-каналах (Фото: СБУ)
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента ФСБ, которая корректировала российские атаки по энергетическим объектам Винницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 31 октября.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась 46-летняя безработная, которая попала во внимание спецслужб РФ, когда искала «легкие заработки» в Telegram-каналах.
Ее главной задачей было провести доразведку на нескольких энергогенерирующих объектах региона, которые обеспечивают светом и теплом большую часть области.
Как отметили в СБУ, агент сфотографировала потенциальные «цели» и направила снимки вместе с координатами куратору от ФСБ.
Правоохранители задержала фигурантку «на горячем», когда она обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.
Расследование установило, что после массированной атаки РФ злоумышленница должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.
Агентке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.