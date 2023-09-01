Изъято более полутысячи патронов. СБУ задержала агента ФСБ РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области 1 сентября, 12:00 СБУ задержала агента ФСБ РФ в Запорожской области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала четвертого участника агентурной сети ФСБ РФ, которая готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области на 9 мая этого года.



Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Отмечается, что накануне 9 мая этого дня СБУ задержала двух организаторов враждебной группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

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Сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ РФ с позывным Фантом.

Сообщается, что фигурантом оказался житель Запорожья, бывший военнослужащий. СБУ отмечает, что он владел навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы Винторез, которую производят на территории России и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора.

По данным СБУ, из такой винтовки Фантом планировал совершить покушение на командование боевых подразделений Вооруженных сил Украины, которые воюют на передовой южного фронта.

После того, как остальные участники агентурной группы были нейтрализованы, ФСБ РФ снова вышла на Фантома и поставила ему задачу скорректировать удар РФ по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем Солнцепек.

Сообщается, что во время проведения обысков по месту жительства задержанного было изъято более полутысячи патронов различного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

Фото: СБУ

Фигуранту планируют сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.