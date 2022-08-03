Задержан агент ФСБ, собиравший сведения для ударов РФ по аэродромам — СБУ
Злоумышленник был завербован ФСБ в связи со своими радикальными прокремлевскими взглядами (Фото:СБУ)
Правоохранители задержали агента ФСБ, который собирал сведения для корректировки ракетных ударов РФ по аэродромам Днепропетровской области.
Об этом в среду, 3 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Кроме аэродромов, злоумышленника интересовала информация об инфраструктуре Приднепровской железной дороги на территории региона, а также о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ и Теробороны.
Собранные данные он передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи, подробно описывая в своих докладах каждый объект с прилегающей территорией и указывая соответствующие координаты.
Агентом оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать окружающим.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
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