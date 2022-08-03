Задержан агент ФСБ, собиравший сведения для ударов РФ по аэродромам — СБУ 3 августа, 10:21 Злоумышленник был завербован ФСБ в связи со своими радикальными прокремлевскими взглядами (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали агента ФСБ, который собирал сведения для корректировки ракетных ударов РФ по аэродромам Днепропетровской области.

Об этом в среду, 3 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме аэродромов, злоумышленника интересовала информация об инфраструктуре Приднепровской железной дороги на территории региона, а также о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ и Теробороны.

Видео дня

Собранные данные он передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи, подробно описывая в своих докладах каждый объект с прилегающей территорией и указывая соответствующие координаты.

Агентом оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать окружающим.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.