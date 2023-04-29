СБУ задержала шестерых организаторов псевдореферендумов на юге и востоке Украины 29 апреля, 11:47 СБУ задержала шестерых организаторов псевдореферендумов на оккупированных территориях (архивное фото) (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила еще шестерых коллаборантов, причастных к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале полномасштабного вторжения эти лица добровольно перешли на сторону россиян и предложили им свою помощь в проведении фейковых референдумов.

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Сотрудники СБУ установили личности коллаборантов и задержали их.

Так, в Херсонской области разоблачены пять жительниц Бериславского и Херсонского районов, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых «избирательных участков».

В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их проголосовать за незаконное присоединение области в состав страны-агрессора.

За свою работу коллаборантки получали «вознаграждение» в рублях.

Также в ходе спецоперации в Луганской области задержана жительница временно оккупированного Старобельского района. Она организовывала фейковое волеизъявление как «член территориальной избирательной комиссии».

Женщина составляла списки «избирателей», выдавала «бюллетени» и готовила «протокол голосования».

В апреле этого года она уехала из зоны временной оккупации и прибыла на подконтрольную Украине территорию для оформления соцвыплат. Она планировала вернуться назад, но сотрудники СБУ задержали ее.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность).

Трем из них уже избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.