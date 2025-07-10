Уничтожали авто, железную дорогу и почту: СБУ заявила о задержании шестерых агентов РФ, которые осуществляли поджоги в разных областях

В пяти регионах Украины задержали агентов ФСБ РФ, которые совершали теракты и диверсии (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали шестерых российских агентов, которые по заказу страны-агрессора поджигали автомобили военных, энергообъекты Укрзализныци и почтовые отделения в разных регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ в четверг, 10 июля.

В Киевской области задержали 33-летнего переселенца с Луганщины, который поджег автомобили украинских военных.

Фото: СБУ

В Тернопольской области задержали 19-летнего безработного из Чертковского района, который, по данным СБУ, уничтожил релейный шкаф на железнодорожном перегоне и готовил взрывчатку для теракта против Сил обороны.

Фото: СБУ

В Сумской области задержан 19-летний житель Шостки, который сжег два внедорожника ВСУ и пытался уничтожить еще одно служебное авто.

Фото: СБУ

На Закарпатье правоохранители задержали 22-летнего жителя Тячевского района, который поджег почтовое отделение и вызвал возгорание релейного шкафа местного филиала Укрзализныци, рассказали в Службе безопасности.

В Одессе разоблачили 13-летнюю школьницу и ее мать — они, по данным СБУ, сожгли релейный шкаф Укрзализныци и эвакуационный автомобиль ВСУ.

Спецслужбы РФ завербовали всех фигурантов через Telegram. Во время обысков у них обнаружили компоненты для изготовления легковоспламеняющихся смесей, а также одежду и телефоны с доказательствами преступлений. По фактам диверсий и терактов им сообщили о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса, за что агентам РФ грозит пожизненное лишение свободы.

Вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетней фигурантки из Одессы решается, добавили в СБУ.