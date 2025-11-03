СБУ задержала 18-летнего юношу, который расставлял «видеоловушки» на объектах Укрзализныци, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ
СБУ задержала российского информатора (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного информатора россиян, который действовал в Полтавской и Кировоградской областях. По данным ведомства, злоумышленник шпионил за движением военных эшелонов, направлявшихся к передовой через центральные регионы Украины.
Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.
Мужчина скрыто установил на одном из участков Укрзализныци миникамеру с дополнительным аккумулятором и возможностью удаленного доступа. Поэтому российские спецслужбы могли в режиме реального времени отслеживать маршруты грузовых поездов ВСУ и оценивать, сколько бронетехники движется в сторону фронта, заявили в службе.
СБУ задержала 18-летнего жителя Кременчугского района, который шпионил в пользу россиян. По данным СБУ, юноша пытался найти расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах и отправлять врагу фото с координатами.
По информации следствия, парень попал во внимание оккупантов через Telegram-каналы, где искали «легкие заработки». Сотрудники СБУ задокументировали его преступление и задержали дома. Перед этим они демонтировали скрытое шпионское оборудование.
У задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины — за незаконное распространение информации о расположении украинских военных во время военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.