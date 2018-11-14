СБУ заблокировала организованный россиянами канал контрабанды

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал контрабанды, организованный гражданами России.

Как установили оперативники спецслужбы, злоумышленники наладили незаконную переправку через госграницу Украины ядохимикатов, автозапчастей, а также продуктов питания.

Также отмечается, что, кроме россиян, в преступную группу входили также и граждане Украины.

Для транспортировки товаров вне установленных пунктов пропуска злоумышленники подыскивали "проводников" среди жителей приграничных населенных пунктов, в том числе из криминальной среды.

Во время спецоперации правоохранители задержали в Краснопольском районе девять грузовиков, на которых дельцы привезли из РФ контрафактную продукцию на почти 11 млн гривен.