СБУ заблокировала масштабный ввоз в Украину контрафактных пестицидов

Во время обысков на складах дельцов обнаружили контрафактной продукции на 18 млн гривен

Служба безопасности Украины заблокировала масштабный импорт в страну контрафактных пестицидов.

Как сообщается, коммерсанты заказывали продукцию в одном из государств Дальнего Востока и реализовывали под видом "европейских брендов".

По данным украинской спецслужбы, незаконный механизм действовал в течение 2017-2018 годов, а контрафакт ввозился через морские порты.

"Правоохранители провели санкционированные следственные действия в Киевской и Винницкой областях в помещениях региональных таможен, Минэкологии, офисных и складских помещениях коммерческих структур. Во время них была изъята документация, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники обнаружили на складах около 150 тонн пестицидов на сумму почти 18 млн гривен, которые были ввезены в Украину без надлежащих разрешительных документов.

"Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность чиновников к организации противоправного механизма и нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде из-за использования ранее ввезенных пестицидов", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях после обработки полей рапса неизвестными препаратами начали массово гибнуть пчелы.