СБУ заблокировала контрабанду в Украину некачественных лекарств для онкобольных

СБУ пресекла деятельность группировки, которая организовала контрабанду и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в спецслужбе задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице. Товар поступал международными почтовыми отправлениями, распространялся при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Также фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных завозились из Турции и Индии. Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта.

В фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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