«Приземляться будет тяжело». СБУ заявила, что заблокировала работу компании, которая обслуживала транспортные самолеты страны-агрессора РФ 27 мая, 14:30 Цей матеріал також доступний українською СБУ заблокировала деятельность компании, обслуживавшей транспортные самолеты РФ (Фото:СБУ/Facebook)

Служба безопасности Украины заявила, что помешала стране-агрессору России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа Ан.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что Россия зарегистрировала фирму-«прокладку» в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве.

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«Это позволило бы оккупантам полностью „легально“ обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что благодаря работе на опережение профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного «посредника» страны-агрессора.

«Отныне Россия не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП „Антонов“, ни в одной стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых судов типа Ан-124 для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины.

«Летать им осталось недолго, и приземляться будет тяжело», — заявили в СБУ.

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