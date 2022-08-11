«Готовили взрывы в Харькове»: СБУ за неделю нейтрализовала более 60 диверсантов 11 августа, 17:23 Злоумышленники также собирали разведданные о позициях ВСУ и стратегических объектах (Фото:СБУ)

В рамках усиленной контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов Харьковской области всего за неделю были разоблачены более 60 коллаборантов, сотрудничавших с российскими оккупантами.

Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники, среди которых были бывшие правоохранители, собирали разведданные о расположении Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры.

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Полученные сведения ВС РФ использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

В задачи пособников оккупантов входила также подготовка и к активным диверсионным действиям, включая взрывы на территории Харькова.

Кроме того, они занимались распространением в соцсетях кремлевской пропаганды и различных антиукраинских фейков, целью которых было оправдание российской агрессии.

Для этого агенты РФ оборудовали в приграничных районах области схроны с реактивными противотанковыми гранатами, автоматами, снайперскими винтовками и противопехотными минами МОН-90.

Оперативники СБУ продолжаются комплексные меры по обезвреживанию всех причастных к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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