СБУ освободила из плена винницкого студента, захваченного террористами "ЛНР"

Служба безопасности Украины сообщила об освобождении из плена пророссийской террористической организации "ЛНР" студента винницкого вуза.

Как сообщается, уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями поехал во временно оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов.

"Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями поднял на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения", - говорится в сообщении.

После этого парней задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения, где их с применением психологического и физического давления допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР".

"В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что из плена боевиков освободили военного 92-й бригады Романа Савкова.