07 июня 2018, четверг

СБУ освободила из плена винницкого студента, захваченного террористами "ЛНР"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики захватили студента за поднятие украинского флага (иллюстрационное фото)

Боевики захватили студента за поднятие украинского флага (иллюстрационное фото)

Служба безопасности Украины сообщила об освобождении из плена пророссийской террористической организации "ЛНР" студента винницкого вуза.

Как сообщается, уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями поехал во временно оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов.

"Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями поднял на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения", - говорится в сообщении.

После этого парней задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения, где их с применением психологического и физического давления допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР".

"В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что из плена боевиков освободили военного 92-й бригады Романа Савкова.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове