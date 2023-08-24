СБУ выяснила имена всех причастных военных РФ к удару по многоэтажке в Днепре в январе 24 августа, 23:55 Последствия российского удара по Днепру 14 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Служба Безопасности Украины выяснила имена всех военнослужащих полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

По его словам, удалось идентифицировать имена военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.

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«Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение», — сказал Наумюк.

Он отметил, что почти всем россиянам из списка грозит пожизненное заключение.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. В результате атаки погибли 44 человека.