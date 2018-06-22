СБУ выявила "бизнесменов", которые продавали радиоактивный Радий-226

СБУ задержала шесть человек

В пятницу, 22 июня, СБУ сообщила о спецоперации по изъятию радиоактивного вещества, продажей которого нелегально занимались частные лица.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили реализацию в нашей стране радиоактивного вещества Радий-226.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Был обнаружен в частном дворе на глубине более двух метров специально обустроенный тайник. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

В рамках спецоперации были задержаны шесть человек, причастных к опасному бизнесу.

Трем из них объявили о подозрении и по решению суда взяли под стражу на время следствия.

Отмечается, что правоохранители обнаружили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Следствие продолжается.

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СБУ добавляет, что изъятое вещество направили в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы его было идентифицировано как Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - он ​​произведен в 1930-х годах чехословацкой компанией Radiumchema.

По заключению экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности.