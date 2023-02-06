СБУ ввела санкции против 200 российских компаний, пытающихся присвоить ЗАЭС

6 февраля, 18:38
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу СБУ, введя в действие решение СНБО о санкциях против российской корпорации Росатом и 199 входящих в нее компаний.

В СБУ отметили, что ограничительные меры будут действовать в течение следующих 50 лет и будут касаться всех финансово-экономических операций этих учреждений.

Ограничения были введены из-за того, что компании ДК Росатом вовлечены в "отчуждение" Запорожской атомной электростанции в пользу страны-агрессора.

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У СБУ есть доказательства, что сотрудники Росатома и других компаний:

  • взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами в ЗАЭС;
  • способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;
  • пытаются легализовать работу ЗАЭС на РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС и ФГУП Запорожская АЭС, включенные в структуру ГК Росатом.
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Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   СНБО Служба безопасности Украины (СБУ) Санкции против России Росатом Запорожская АЭС ЗАЭС

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