СБУ начала блокировать электронные кошельки россиян, собирающих деньги для армии РФ 23 августа, 10:57 Собранные россиянином средства шли на снаряжение для террористов «Л/ДНР» (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители впервые применили механизм блокировки электронных кошельков граждан РФ, собирающих средства для российской армии.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

Речь идет о виртуальном криптокошельке россиянина, позиционаровавшего себя как «волонтера», на котором накопилось более 800 тысяч в гривневом эквиваленте.

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По словам спикера украинской спецслужбы Антона Дехтяренко, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований, распространяя соответствующий пропагандистский контент.

На данное время указанные средства арестованы, решается вопрос об их выводе в украинскую юрисдикцию.

«Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний. Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций «Л/ДНР», — рассказал Дехтяренко.

Россиянин уже уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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