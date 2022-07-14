«Россия — страна-террорист». СБУ начала уголовное производство по факту обстрела Винницы

14 июля, 16:58
14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту ракетных обстрелов российскими войсками Винницы.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Производство начато по статье 438 Уголовного кодекса Украины — Нарушение законов и обычаев войны. На месте преступления работают следователи СБУ.

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«россия страна-террорист! Обстрел Винницы — очередное проявление звериной политики России, сознательно уничтожающей мирных украинцев. Разруха и смерть — вот что на самом деле скрывает «русский мир» за словами о «спецоперации» и «денацификации», — заявили в СБУ.

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Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тысяч производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. В результате погибли минимум 20 человек.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Винница Война России против Украины

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