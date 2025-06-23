СБУ разоблачила в Киеве четыре боевые группы ФСБ, которые готовили повторное покушение на Дмитрия Гордона

Служба безопасности Украины сорвала повторную попытку покушения на журналиста Дмитрия Гордона. В Киеве задержали четыре агентурно-боевые группы, работавшие на ФСБ, а также их координатора, которые готовили заказное убийство.

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, за выполнение преступления российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США.

Реклама

Правоохранители выяснили, что организацию покушения на украинского журналиста российские спецслужбы поручили своему глубоко законспирированному агенту в Киеве.

Этим агентом оказался 36-летний гражданин России с Северного Кавказа. Еще до полномасштабного вторжения ФСБ «маршрутизировала» его в Украину под прикрытием — мужчина выдавал себя за политического беженца из РФ.

Фото: Служба безопасности Украины

Чтобы сделать его легенду более правдоподобной, ФСБ сфальсифицировала против него уголовные дела и объявила в розыск.

После начала полномасштабного вторжения агент получил от своего куратора из ФСБ задание — сформировать в Киеве несколько диверсионно-агентурных групп из выходцев с Северного Кавказа.

Найдя нужных людей, он на деньги российской спецслужбы приобрел несколько автомобилей, которые замаскировал под машины службы такси. В каждом авто были установлены скрытые видеорегистраторы.

Эти машины использовали для слежки за журналистом Дмитрием Гордоном: агенты фиксировали его передвижения, места, где он бывает чаще всего, и наличие охраны.

По плану ФСБ, после нападения на журналиста из огнестрельного оружия киллер должен был быстро убежать, избавиться от оружия и скрываться. Для этого организатор операции искал мотоцикл, чтобы обеспечить побег, отметили в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители успели задержали резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.

В ходе расследования также выяснилось, что эти лица выполняли и другие задачи — в частности, корректировали огонь российских войск и готовили покушения на иностранцев, воюющих на стороне Украины. Среди потенциальных целей был и гражданин России, который сейчас служит в РДК. Речь о бывшем сотруднике ФСБ Илье Богданове.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Читайте также: Владимир Фесенко Гордон как диагноз общественного мнения в Украине

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

3 сентября 2024 года СБУ объявила о нейтрализации агентурной сети элитного подразделения ФСБ страны-агрессора РФ, которая, в частности, готовила заказное убийство Гордона.

По версии следствия, координировал работу группы из четырех человек (куратор, исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на наружном наблюдении) бывший нардеп от запрещенной Партии регионов.

