В Сумской области местная жительница сливала ФСБ информацию об обороне границы Украины — СБУ 17 июня, 13:54 По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника — гражданина России (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области местную жительницу, которая, по данным следствия, информировала ФСБ об обороне северных границ страны и помогала корректировать российские обстрелы.

Пресс-служба СБУ в Telegram сообщает, что жительница пограничного города Глухов передавала российской ФСБ локацию, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

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Также женщина, по данным СБУ, «сливала» информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры. Такие сведения оккупанты используют для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.

«Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе», — пишет пресс-служба.

По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника — гражданина России, проживающего в России и длительное время сотрудничающего с ФСБ.

Во время обыска по месту жительства у женщины обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в РФ.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.