В Сумской области местная жительница сливала ФСБ информацию об обороне границы Украины — СБУ

17 июня, 13:54
Поделиться:
По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника — гражданина России (Фото:пресс-служба СБУ)

По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника — гражданина России (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области местную жительницу, которая, по данным следствия, информировала ФСБ об обороне северных границ страны и помогала корректировать российские обстрелы.

Пресс-служба СБУ в Telegram сообщает, что жительница пограничного города Глухов передавала российской ФСБ локацию, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

Видео дня

Также женщина, по данным СБУ, «сливала» информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры. Такие сведения оккупанты используют для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.

«Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе», — пишет пресс-служба.

По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника — гражданина России, проживающего в России и длительное время сотрудничающего с ФСБ.

Читайте также:

Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook) Пытал за украинский язык. СБУ установила личность оккупанта, который стрелял в украинского пленного

Во время обыска по месту жительства у женщины обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в РФ.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Оборона Сумская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X