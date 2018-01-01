СБУ: К организации беспорядков во время Объединительного собора может быть причастен наместник Киево-Печерской лавры Сегодня, 12:45 232 Цей матеріал також доступний українською По данным СБУ, митрополит Павел причастен к организации беспорядков во время Объединительного собора Фото: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра

Служба безопасности Украины подозревает наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в причастности к организации беспорядков во время проведения Объединительного собора в Киеве.

Как заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, согласно российским инструкциями, было предложено провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акции протеста против получения Украиной томоса и создания единой поместной православной церкви.

"Настоятель Лавры митрополит Павел должен был координировать действия протестующих", - сказал Кононенко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для задержания митрополита Павла, Кононенко ответил, что их пока нет.

"Для подозрения этого еще мало, но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила попытки российских спецслужб организовать провокации накануне и во время Объединительного церковного собора в Киеве.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

Как ожидается, томос на создание поместной церкви будет получен после избрания предстоятеля патриархата на Объединительном соборе, запланированном на 15 декабря.

Глава Русской православной церкви Кирилл, недоволен потерей своего влияния в Украине, заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, "впал в раскол".

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.