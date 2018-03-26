СБУ: В Николаеве чиновник государственного концерна пытался дать взятку прокурору

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Чиновника задержали прямо в кабинете прокурора
Фото: СБУ

Чиновника задержали прямо в кабинете прокурора

Правоохранители задержали в Николаеве директора харьковского предприятия одного из государственных концернов, который пытался дать взятку прокурору.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Чиновник предложил взятку в размере 60 тысяч гривен процессуальному руководителю за закрытие ранее открытого уголовного производства относительно присвоения и растраты государственных средств. О полученном "предложении" майор юстиции сразу доложил руководству", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в кабинете прокурора при попытке передать всю сумму взятки.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области полицейский начальник и прокурор организовали схему по вымогательству взяток.

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