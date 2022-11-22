«Там многое можно найти». Вся церковная структура УПЦ МП была задействована в работе на российские спецслужбы или власти — Кошель 22 ноября, 11:55 Эксклюзив НВ Украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую лавру (Фото:СБУ)

Политолог Алексей Кошель в эфире Радио НВ высказался о контрразведывательных мерах Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре, принадлежащей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«К счастью, мы видим, что работа СБУ очень актуализировалась. Им нужно работать, находить. Там есть что [искать] и много. <...> Если СБУ хорошо поработает, она сможет выявить и сети людей, работающих прямо на ФСБ; они могут найти сеть по распространению пророссийской литературы; они могут найти пропагандистские сети. Вся церковная структура [УПЦ МП] была задействована в работе на российские власти или на российские спецслужбы», — убежден Кошель.

Видео дня

12 ноября в сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся о России.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».