В Киеве задержали владелицу медицинского бизнеса за финансирование "Л/ДНР" - СБУ

Как рассказали в СБУ, злоумышленница перечисляла деньги от реализации продукции в "бюджет" террористов

Служба безопасности Украины задержала в Киеве владелицу медицинского бизнеса, через который финансировались пророссийские террористические организации.

"Владельцы предприятия на территории временно оккупированной Луганской области продолжили производство медицинских изделий. Продукцию дельцы поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы ежемесячно платили в "бюджет" сепаратистов", - сообщили в спецслужбе.

При обыске у менеджмента предприятия оперативники изъяли документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

"Владелицу фирмы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 10 лет)", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ уличила экс-депутата Одесского горсовета в финансировании "Л/ДНР".