СБУ заявила о задержании российского агента, который готовил новые комбинированные удары по столичным ТЭЦ

20 апреля, 11:23
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Житель Обуховского района передавал россиянам данные о техническом состоянии ТЭЦ Киева после массированных обстрелов для повторных ударов (Фото: СБУ)

Житель Обуховского района передавал россиянам данные о техническом состоянии ТЭЦ Киева после массированных обстрелов для повторных ударов (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала под Киевом российского агента, который помогал стране-агрессору готовить новую серию атак на местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны в столичном регионе, заявила СБУ в понедельник, 20 апреля.

По данным следствия, фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенных в Киеве и области, чтобы выяснить и «доложить» ФСБ РФ об их техническом состоянии после предыдущих обстрелов. Также мужчина объезжал местность для фиксации мест расположения Сил обороны, в частности, подразделений СБУ.

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По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевской области с использованием ударных дронов, ракет и баллистики.

СБУ
Фото: СБУ

Российским агентом, как выяснила СБУ, оказался наркозависимый житель Обуховского района, которого завербовали через Telegram-каналы по поиску «легких» денег. Он связывался с куратором через анонимный чат мессенджера под видом общения с рекрутером, а оплату получал на криптокошелек.

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Мужчину задержали, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной «цели». У него изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ТЭЦ Киевская область Киев массированные удары РФ

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