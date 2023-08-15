СБУ задержала жителя Херсона, который «передал» оккупантам местный филиал Укрпочты 15 августа, 10:45 СБУ задержала херсонца, который «передал» оккупантам местный филиал Укрпочты (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала херсонца, который во времена оккупации города разработал документацию для незаконной передачи материальной базы Херсонской дирекции Укрпочты.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Сообщается, что местный житель пошел на сотрудничество с россиянами и согласился возглавить так называемый «юридический отдел государственного унитарного предприятия Почта Херсон РФ».

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По данным СБУ, на этой «должности» он выполнял задание местного гауляйтера Владимира Сальдо по «русификации» местной дирекции АО Укрпочта.

Также отмечается, что фигурант помогал подключать оккупационные органы РФ к местной системе почтовой связи.

После освобождения Херсона он пытался скрываться от правосудия.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас он находится под стражей, подозреваемому грозит до 12 лет тюремного заключения.