В Херсоне задержали корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ, ей грозит 12 лет заключения — СБУ 14 сентября, 10:45 СБУ (Фото:СБУ)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Херсоне информаторку, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого назначили «куратором» временно оккупированной части области.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Фигурантка, которая оказалась жительницей Херсона, в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата, а после освобождения города предложила ему свою «помощь» в корректировке ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

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Сообщается, что для этого женщина обходила улицы и скрыто снимала места базирования боевых подразделений украинских бойцов, после чего пересылала данные на интернет-ресурс Кастюкевича. В дальнейшем они попадали в штаб Южного военного округа Вооруженных сил России для подготовки обстрелов Херсона.

СБУ сообщает, что именно она скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня летом этого года.

Отмечается, что во время обыска в квартире задержанной был изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.

Фигурантке сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ (ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 12 лет заключения.