СБУ задержала вражеского агитатора в Черновцах, готовившего фейки для ток-шоу Соловьева

12 ноября, 13:31
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СБУ задержала вражеского агитатора в Черновцах (Фото:СБУ)

СБУ задержала вражеского агитатора в Черновцах (Фото:СБУ)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, который распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины.

Как отмечают в СБУ, среди самых распространенных «вбросов» агитатор — сообщения в запрещенной соцсети Вконтакте о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ.

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Также он разгонял ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи.

Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале Россия 1.

За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов подмосковья.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними «сотрудничать» в ущерб государственной безопасности Украины.

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Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграм-каналы страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с перепиской с врагом.

На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Пропаганда Буковина Черновцы Российская пропаганда Черновицкая область Владимир Соловьев Война России против Украины

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