СБУ идентифицировала капитана ВС РФ, лично расстрелявшего жителя Киевской области 6 декабря, 12:30 Злоумышленнику грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Правоохранители установили личность еще одного российского захватчика, участвовавшего в расправах над мирными жителями в период временной оккупации Киевской области.

Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Военным преступником оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Дмитрий Деготь.

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Находясь в составе сухопутных подразделений, капитан российской армии, принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района, а в поселке Гавронщина, остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата, после чего застрелил его.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови», — отметили в СБУ.

Согласно ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.