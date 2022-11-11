Позывной «Сторож». СБУ установила личность генерала РФ, который готовит ДРГ на восточном направлении
В 2014 году «Сторож» командовал ДРГ во время захвата Славянска (Фото:СБУ)
Установлена личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, который готовит диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, под его руководством вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для подрывной деятельности против Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
Координатором деятельности ДРГ является генерал-майор ВС РФ с позывным «Сторож», который ранее воевал на Северном Кавказе.
Еще в 2014 году он был «командирован» в состав террористической организации «ДНР».
Именно он командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой Игоря Гиркина и их дальнейшими действиями против украинских войск.
В начале полномасштабного вторжения «Сторож» получил задачу организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ РФ и террористы «ДНР».
На данное время в отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.