Позывной «Сторож». СБУ установила личность генерала РФ, который готовит ДРГ на восточном направлении 11 ноября, 09:49 В 2014 году «Сторож» командовал ДРГ во время захвата Славянска (Фото:СБУ)

Установлена личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, который готовит диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, под его руководством вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для подрывной деятельности против Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

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Координатором деятельности ДРГ является генерал-майор ВС РФ с позывным «Сторож», который ранее воевал на Северном Кавказе.

Еще в 2014 году он был «командирован» в состав террористической организации «ДНР».

Именно он командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой Игоря Гиркина и их дальнейшими действиями против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения «Сторож» получил задачу организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ РФ и террористы «ДНР».

На данное время в отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.