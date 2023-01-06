СБУ вышла на российских силовиков, охотившихся на украинское сопротивление

6 января, 14:28
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Злоумышленники похищали и пытали мирных жителей (Фото:СБУ)

Злоумышленники похищали и пытали мирных жителей (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила личности еще трех российских силовиков, которые охотились на украинское сопротивление в Запорожской области.

Как сообщается, злоумышленники участвовали в похищениях и пытках мирных жителей на временно подконтрольных РФ территориях региона.

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Один из них — командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.

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После захвата Мелитополя он был назначен «военным комендантом» оккупационной администрации. В его задание на этой должности входило подавление движения сопротивления на территории Приазовья.

Для этого были сформированы специальные карательные отряды, которые проводили массовые облавы на дома местных жителей.

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Во время таких налетов рашисты похищали людей и отвозили их в застенки «военной комендатуры», где из них «выбивали информацию о местах пребывания украинских патриотов на территории района».

Еще двумя военными преступниками оказались сотрудники Махачкалинского отряда полиции особого назначения (более известного как ОМОН) управления росгвардии по республике Дагестан.

«В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором „комендатуры“ РФ: один на „должности“ заместителя руководителя оккупационного органа, а другой — его помощника. Рашисты лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электроток, а также постоянно угрожали убийством близких», — рассказали в СБУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Российские военные Военные преступления Росгвардия Война России против Украины

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